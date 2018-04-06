В Беларуси стартовала масштабная кампания по мониторингу организаций АПК

5 Апреля 2018 15:06

В составе рабочей группы представители Комитета госконтроля, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета. И сегодня они приступили к мониторингу сельхозпредприятий страны. Основной акцент на проблемных вопросах, озвученных на семинаре-совещании о развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли.

И сегодня же генпрокурор выполнил приятную миссию. Он вручил от имени Белорусской федерации лыжных гонок Круглянской школе № 2 спортивный инвентарь, в том числе лыжи высокого класса, лыжные ботинки, крепления и гоночные комбинезоны.