В Беларуси продолжается проверка готовности к уборочной кампании

В сельхозпредприятия Гродненской области приехали с инспекцией профсоюзы. Проверяют правила ремонта сельхозтехники, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. Особое внимание тем хозяйствам, где раньше уже были нарушения. На контроле у специалистов все аспекты организации труда - от состояния мест приема пищи до наличия лекарств в аптечках.

Дмитрий Горовенко, главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов: "Среди основных нарушений, которые выявляются при таких мониторингах - это нарушения требований безопасности при ремонте и техническом обслуживании сельхозтехники. Это не применение либо не выдача средств индивидуальной защиты, спецодежды, спецобуви. Это вопросы, которые касаются санитарно-бытового обеспечения работников".

На устранение всех нарушений остается немного времени. Из-за сухой погоды уборочная кампания в этом году начнется раньше обычного. Уже через неделю хозяйства Гродненского региона планируют вывести технику на поля.