В Беларуси появились первые лидеры уборочной кампании

2 Августа 2018

В Гродненском районе обмолочено более 90 % площадей. Средняя урожайность - около 66 центнеров с гектара. В области в лидерах уже несколько лет подряд СПК "Свислочь". Сегодня здесь убрали последние гектары и установили один из самых высоких показателей в стране - более 72 центнеров с гектара. Поздравить хлеборобов с окончанием уборки приехали профсоюзы. Лучшие комбайнеры, водители и повара получили подарки, в том числе и путевки в санаторий.

Сегодня же в СПК "Свислочь" были отмечены школьники, которые трудились на зернотоках во время уборочной кампании. От Федерации профсоюзов им вручили школьные ранцы с комплектом канцелярских товаров.

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