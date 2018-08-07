В Беларуси планируют повысить требования к отделке нового коммерческого жилья

Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства. Анатолий Черный отметил, что важно повысить требования к минимальному объему отделочных работ и реализовывать их не по упрощенной схеме, как сейчас. Строительные компании должны сами прийти к тому, что выгодно сдавать квартиру, укомплектованную по желанию жильца. Документ планируется принять в этом году. Также министр отметил, что сегодня создаются все условия для снижения стоимости квадратного метра.

Анатолий Черный, министр архитектуры и строительства Беларуси: "Реализуется ряд проектов. Один из инвестиционно важных - завод по производству гипсокартона в Гатово. Мы находимся на стадии завершающей строительства. Это то, что позволит закрыть потребности внутреннего рынка. То, что мы будем иметь собственный продукт, конечно, даст еще больше возможности работать со стоимостью квадратного метра по жилью для нуждающихся".

Сегодня стоимость квадратного метра с господдержкой равна 829 рублей.