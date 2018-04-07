В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов

6 Апреля 2018 17:03

Национальный банк обязует коммерческие финучреждения особо тщательно оценивать доходы своих клиентов. С 1 мая заемщику дадут в долг, только если выплаты банку не превысят 40% от суммы его дохода. Особый подход разработан для кредитования строительства жилья.