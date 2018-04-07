Главная>>Экономика>>В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов
Экономика
RSS
В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов
Скачать Поделиться

6 Апреля 2018 17:03

В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов

Национальный банк обязует коммерческие финучреждения особо тщательно оценивать доходы своих клиентов. С 1 мая заемщику дадут в долг, только если выплаты банку не превысят 40% от суммы его дохода. Особый подход разработан для кредитования строительства жилья.  

  

Другие новости

Экономика дня 05.04.2018 21:35 / Экономика Экономика дня
Экономика дня 03.04.2018 21:20 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =