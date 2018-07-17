В Беларуси началась уборка зеленого горошка

Первыми эту культуру собирают аграрии Гомельской области. Поставляют ее не только на внутренний рынок, но и в соседние страны. Собственный урожай в регионе перерабатывают на трех заводах. Работают в несколько смен. Засуха, которая была в начале лета, конечно, сказалась на урожае, но это не помешало стать некогда южной для Беларуси культуре традиционной.

Как проходит ее уборка, в полях узнавала Анна Ковалева. Этот комбайн по национальности голландец. По функционалу адаптирован под уборку гороха в Беларуси. Техника сразу очищает растение от стручков, оставляя цельные горошины. Таким способом в день собирают 30 тонн урожая. Культура капризная, поэтому работают с ней по спецтехнологии: поля засевают не все сразу, а с промежутками. Так созревание культуры и ее сбор проходят поэтапно.

В этом году под горох в хозяйстве отдали 154 гектара. С момента посева поля дважды обрабатывали от сорняков. В числе врагов и засуха, которая на юге Беларуси в этом году дала жару.

В Брилеве закладывают в землю самые урожайные сорта на всем европейском рынке. Благодаря чему, хоть и со снижением, но все же удается держать достойную планку более чем в полсотни центнеров с гектара.

Культура насчитывает множество сортов. Например, на этом поле растет "радован". Именно из него готовят то самое оливье. Урожай отсюда пойдет в производство под знаком "экстра".

Качество горошка определяется технологическими требованиями. С момента уборки до переработки должно пройти не больше 2 часов. В Брилеве этот срок выдерживают строго - поля и консервный цех совсем рядом. Такое соседство позволяет сохранить свежесть продукта по максимуму. С поля на конвейер горох попадает за считанные минуты.

От свежего сырья до создания консервной банки несколько часов. Таким способом в прошлом году здесь выпустили 3 000 500 условных консервов. Планка в этом году - на сотню больше. Аграрии говорят: брилевский горошек уже стал визитной карточкой не только самого предприятия, но и региона в целом.