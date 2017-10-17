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В Беларуси кардинально изменится контроль в бизнес-среде
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17 Октября 2017 07:01

В Беларуси кардинально изменится контроль в бизнес-среде

Госконтроль переходит на новый режим проверок бизнеса. Плановые отменят, а перечень оснований для них значительно сократят.

Вчера Президент Беларуси подписал соответствующий указ, который станет частью большого пакета документов по либерализации бизнеса. С нового года прийти на предприятие контролеры смогут, только если точно знают о нарушениях. А через год основанием для проверки станут высокие риски несоблюдения закона со стороны предпринимателя. Информация будет открытой. Ее разместят на сайте Госконтроля. Специалисты больше не смогут выносить предписания о приостановлении работы компаний - теперь это можно сделать только в судебном порядке. Новые правила контроля над бизнесом заработают с 1 января.

  

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