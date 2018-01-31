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В Беларуси идет активная работа по корректировке Налогового кодекса
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31 Января 2018 15:01

В Беларуси идет активная работа по корректировке Налогового кодекса

Документ в доработке до сентября. Об этом сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко. Сделать максимально простыми и понятными для каждого все налоговые нормы - задача специальной группы, которая уже приступила к работе. Минувший год также стал знаковым для министерства: в Беларуси расширен перечень видов работ, которые можно осуществлять при минимальных затратах, по заявительному принципу. И за несколько последних месяцев число новичков в бизнесе приросло на 2 тысячи человек. И курс на налоговую либерализацию будет продолжен, отметил министр.

Сергей Наливайко, Министр по налогам и сборам Беларуси: "Мы со своей стороны видим упрощение администрирования. Я глубоко убежден, что чем меньше гражданин взаимодействует с налоговыми органами, тем лучше, потому что все услуги и сервисы, которые ему необходимы, он должен получать в режиме онлайн. Поэтому будем стараться в этом направлении двигаться дальше".

По словам Сергея Наливайко, в Беларуси сохраняется возможность снижения налоговой нагрузки. Если пересматривать систему льгот для субъектов хозяйствования, оставив только востребованные преференции, то общий процент налогового бремени по стране может уменьшиться.  

  

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