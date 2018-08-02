В Беларуси для ремонта дорог подключат инвесторов

Депутаты готовят изменения в "Закон об автодорогах" - корректировки рассмотрят осенью. Как заявил глава комиссии Палаты представителей Андрей Рыбак, в проекте Агентства теленовостей "На контроле Президента" одного "дорожного сбора" на наведение порядка недостаточно. В прошлом году общая сумма госпошлины составила более 280 миллионов рублей. К тому же подсчитано, около трети автомобилистов в Беларуси и вовсе игнорируют оплату.

Кроме того, с прошлого года местные артерии включили в госпрограмму по ремонту дорог. За это время реконструировано более двух с половиной тысяч километров. До конца года обновят еще 800.