В Баку сегодня открывается азербайджано-белорусский бизнес-форум

17 Октября 2017 07:05

В Баку деловые круги двух стран соберутся, чтобы обсудить взаимодействие в торгово-экономической сфере. Сегодня здесь откроется бизнес-форум. В нем примут участие более 15 белорусских компаний. Отметим, товарооборот между странами за 8 месяцев этого года составил почти 100 миллионов долларов. Основа белорусского экспорта - товары машиностроения, деревообработки, шины, продукты питания, лекарства. Мы покупаем изделия из алюминия, продукцию нефтехимии и сельского хозяйства.