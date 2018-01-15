Уникальное фермерское хозяйство

14 Января 2018 21:36

Клубника зимой, экзотические грибы шиитаке или осетрина с черной икрой из Беларуси. Еще пару лет назад при упоминании этих деликатесов многие скептики лишь улыбались. Но сегодня это более чем реальность. И вместо заморской икры или стерляди на наших столах продукты под маркой "Сделано в Беларуси".

В этом, кстати, мы лично убедились и попробовали наши собственные деликатесы в новогоднем “Главном эфире”! Клубника на вкус была, как у бабушки с грядки!

А какую рыбу нам тогда принес глава Минсельхозпрода - форель и африканского сома, но выращенных в Беларуси.

Кстати, о рыбе… Только в прошлом году рыбоводы произвели свыше 700 тонн ценных пород рыбы и продали около тысячи килограммов черной икры.

Впрочем, именно за деликатесы нас периодически упрекают партнеры. Мол, откуда в стране, где традиционно разводят карпов, щук и карасей, такие изыски?

Александр Хоровец окунулся в экспериментальные бассейны с осетрами.

На часах около полудня. Василий Вергейчик на ногах с 6 утра, но только сейчас завтракает. И то на ходу в машине. Говорит, аппетит, как и деньги, нужно заработать. Сегодня в меню каша гречневая, котлеты на пару и какао.

Ноу-хау с ложкой глава фермерского хозяйства внедрил 17 лет назад. Когда одним из первых в стране решился разводить осетров в промышленных масштабах.

Нас знакомят с одной из прародительниц ценных рыб в фермерском хозяйстве. В Беларусь этот экземпляр попал из Астрахани, будучи мальком.

Вот в этом бассейне живут исключительно самки - мамы практически всех осетровых, которых выращивают на комплексе. Их вес от трех да 50 килограммов. А в длину некоторые особи превышают полтора метра. Буквально через три недели они отправятся на нерест и дадут икру.

Нерестовый период у осетров - с конца января и до июня. По законам природы, не все особи ежегодно дают икру. И все же за сезон здесь собирают около 200 килограммов деликатеса. Но на бутерброды в лучшем случае отправляются пару граммов. Из остального получают мальков и вновь запускают в бассейны.

За год мальки могут вырасти до 4 килограммов. В природных условиях для этого требуется не менее 3 лет. И сегодня в бассейнах вместе с осетрами растут белуга, стерлядь и несколько гибридов из семейства осетровых. За сезон получают свыше 30 тонн рыбы.

Недавно фермер занялся и разведением декоративной рыбы. И в бассейнах плескается карп кои. Мясо цветастых существ тоже очень полезное. Но производят их исключительно для красоты и зарыбления искусственных водоемов. Василий Вергейчик подчеркивает, чтобы вырастить красивую рыбку, нужно быть настоящим дипломатом. И учитывать интерес даже малька.

И такая дипломатия оставляет довольным каждого. Все, как в большой человеческой политике. Только в прошлом году отечественные рыбоводы реализовали свыше семисот тонн ценных пород рыбы. И получили около тысячи килограммов икры. Деликатес по вкусу пришелся не только белорусам, но и соседям, которые периодически удивляются - откуда в Синеокой черная икра.

Агропромышленный комплекс Беларуси и в будущем будет основываться на экспорте сельхозпродукции. И уже в этом году отрасль нацелилась заработать более 6 миллиардов долларов от поставок продукции за рубеж. В том числе за счет нетрадиционных сфер.

Высокую оценку качеству белорусских товаров дал и кандидат в президенты России от Коммунистической партии Павел Грудинин. Профессиональный аграрий, возглавлял подмосковный "Совхоз имени Ленина" - один из лучших в стране.

Василию Вергейчику за свою продукцию точно не стыдно. Помимо рыбы, у фермера самые большие в СНГ и Европе площади по выращиванию хрена. А еще он занимается производством баранины, свинины, оленины и птицы. Вся продукция экологически чистая. И за качественный товар голосуют рублем потребители. За свежим мясом очередь выстраивается с 8 утра.

Для души Василий Вергейчик разводит лошадей. Белорусская упряжная, советский, русский и даже литовский тяжеловозы. В табуне 300 чистокровных скакунов. Каждого хозяин знает по кличке. В будущем планирует завести лошадей из Франции.

Свой бизнес фермер развивает почти 30 лет. За это время объездил полмира. Все для того, чтобы привести в нашу страну лучшие технологии. Глава хозяйства признается - работать на земле дело непростое. Но плечо подставило государство. И сегодня в Беларуси созданы лучшие условия по развитию своего дела на родной земле.