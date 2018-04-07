Укрепить экономику в регионах призван пакет новых документов в сфере предпринимательства

7 Апреля 2018 15:21

Указы и декреты по либерализации бизнеса приняты недавно, но результаты не заставили себя ждать. Как новые правила меняют жизнь простых белорусов и к каким перспективам могут привести бизнес-идеи, узнавала наш гомельский корреспондент Анна Ковалева.

Стартовый капитал - субсидия от государства. Плюс хорошая идея - и бизнес открыт. Полгода назад гомельчанка Мария Остапенко открыла детскую игровую комнату. Последний месяц работает по новым правилам. С появлением декрета № 7 ее частный проект получил дополнительные возможности. Вместо одной услуги теперь семь. Вести бизнес по принципу "желание клиента - закон" сейчас стало реальнее.

Мария Остапенко, руководитель детской игровой комнаты: "Мы работаем по предварительной записи, по желанию клиента. И то, что сейчас режим работы согласовывать не надо с местными властями, во многом облегчило нашу работу".

Недалеко отсюда уникальная для Гомеля лавка. В одном месте собраны работы сотни мастеров из Беларуси и России.

Изделия авторы бизнес-проекта популяризируют в офлайн и онлайн-пространстве. Место на реальной или виртуальной полке может арендовать любой желающий. И, по словам владельцев лавки, таких людей становится только больше.

Импульсом к расширению количества партнеров послужил тот самый пакет документов в сфере предпринимательства. Новые нормы дали зеленый свет ремесленной деятельности.

Лилия Калюжная, индивидуальный предприниматель: "Больший поток и мастеров, и ремесленников, и в том числе дизайнеров. Популяризация самозанятости - это большое дело. Что декларировало сейчас государство - это, по сути, основа жизни государства и основа ответственности каждого".

Среди бонусов декрета - минимизация проверок, а также санитарных и противопожарных норм. Однако авторы новых документов уточняют: видимое уменьшение обязанностей придало ответственности. Теперь предприниматели сами контролируют и отвечают за безопасность ведения бизнеса.

Светлана Куприяшенко потепление бизнес-климата также почувствовала на себе. По профессии инженер-энергетик, но душа всегда лежала к кулинарии. Когда решилась на собственное дело, выяснилось, что ничего открывать и не надо. Это определил указ № 337. Заявительный принцип позволяет не регистрировать ИП сразу в 30-ти случаях. Только в Гомельской области за три последних месяца количество тех, кто работает по этим направлениям, увеличилось почти на 170 %.

Светлана Куприяшаенко, кондитер: "Я пришла в налоговую, мне все объяснили. С собой у меня был только паспорт. Я написала заявление. За 15 минут мне все оформили, и со следующего дня я могла заниматься тем, что мне очень нравится”.

Самые весомые смены сконцентрированы в декрете № 7. Больше не надо согласовывать внешнюю рекламу и рекламу на транспорте. Юридические лица теперь могут работать без печатей, а арендаторы ремонтировать помещения без разрешительной документации. Если раньше на открытие торгового пункта могло уйти полгода, сейчас значительно меньше. И самое главное - до 2020 года декрет ставит табу на повышение существующих и введение новых налогов. Чтобы рассказать населению о всех нюансах, в Гомельском регионе открыли горячие линии.

Елена Коваленок, заместитель председателя Комитета госконтроля Гомельской области: "В Комитете госконтроля организована постоянно действующая горячая линия. Комитет госконтроля готов каждому гражданину, каждому юридическому лицу, которое обратится на эту горячую линию, разъяснить нормы декрета".

Эксперты говорят: новые правила еще проявят себя. И раскрепощение бизнес-инициативы станет более очевидным. Но даже теоретически это прорыв. И не шаг, а большой прыжок в либерализации бизнеса. Благодаря этому количество предпринимателей должно увеличиться.