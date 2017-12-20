Убытки в алкогольной отрасли

20 Декабря 2017 15:10

100 миллионов долларов потеряла алкогольная отрасль Беларуси за неполные три года. При том что продажа спиртного ежегодно увеличивается. Сегодня об этом заявил председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Дело в том, что доля госпредприятий на рынке алкоголя существенно сокращается, а мощности производства используются менее чем на половину. Нередки случаи, когда продукция представлена сотнями наименований, не имеющих отличий по характеристикам, создавая внутреннюю конкуренцию своим же товарам. При этом каждое третье госпредприятие в стадии санации или банкротства.

Владимир Кухарев, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси: "В ходе контрольно-аналитических мероприятий установлен ряд серьезных проблемных вопросов алкогольной отрасли. Это отсутствие комплексного программного документа, который регламентирует основные направления отрасли на ближайшую перспективу. Кроме того, установлено невыполнение поручений Главы государства, данных в 2015 году и касающихся развития отрасли. Это в первую очередь расчеты с производителями торговых организаций. Задолженность растет, и она порядка 50 млн рублей ежегодно".

По данным Госконтроля, не выполнено поручение Главы государства по исключению посредников в отрасли. Иногда госкомпании закупают весь упаковочный материал у другой госкомпании через посредника, не договариваясь напрямую. При этом комиссионное вознаграждение частнику составляет до 10 % от суммы сделки. Например, нередки случаи, когда стеклянную тару заводы приобретают за рубежом, при этом собственная стекольная продукция может обеспечить весь рынок страны.