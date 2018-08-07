Уборочная в Минской области приближается к финишу

Осталось обмолотить менее 30 % площадей. Общий каравай сейчас составляет более миллиона тонн. В Любанском районе, кстати, из муки нового урожая уже готовят хлебное тесто. Подробнее Наталья Кезик.

Аромат домашнего хлеба Ирина Жудрик помнит еще с детства. Ароматные булки выпекала бабушка, затем мама. Теперь и она для своей семьи печет хлеб в настоящей печи по древнему рецепту.

Хлеб Ирины Жудрик на Любанской земле уже давно стал брендом. Ароматные пшеничные караваи выпекает для каждого районного праздника. К нынешним дожинкам также обязательно посадит в печь хлеб из муки нового урожая для лучших комбайнеров.

А среди них и Владимир Андриевич. Хлеб убирает тридцатый год подряд. За это время менял только рабочие машины. А вот тактика уборки не изменилась - за рулем комбайна главное не спешить.

Сейчас в личном зачете Владимира Семеновича - более тысячи тонн зерна. Все время вместе с ним на полях этого хозяйства работали 11 комбайнов. Накануне два экипажа отправились на помощь в северный, Червенский, район.

Через день-два в этом хозяйстве запланированы дожинки. Сейчас здесь убирают низинные клинья зерновых, которые на старте не были готовы к жатве. Всего убрать здесь осталось не более 200 гектаров.

За три недели в хозяйстве убрали более 3 тысяч гектаров. Теперь работают на полях с овсом. Параллельно с уборочной распахивают и засевают поля рапсом и люцерной. Планируют одновременно и озимый сев зерновых.

На сегодня в центральном регионе осталось убрать примерно треть зерновых площадей. Дожинки вот-вот отметят в Несвижском, Клецком и Любанском районах. Их лучшие экипажи - более 60 комбайнов - уже помогают собирать урожай на севере Минской области.