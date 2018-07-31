Уборочная кампания - 2018. Аграрии страны приблизились к 2,5 миллиона тонн намолоченного зерна

Уборочная кампания в Беларуси продолжается. Убрано почти два с половиной миллиона тонн зерна. В лидерах по-прежнему Брестская область. Там убрано свыше 70 % площадей и намолочено почти 700 000 тонн зерновых. Восток страны включился в кампанию позже всех - всему виной двухнедельная непогода. Как результат - в Могилевской области убрано на утро чуть более 11 % площадей. Но ясную погоду обещают синоптики всю неделю, а значит, есть шанс наверстать темпы. Последние новости - в репортаже Андрея Ястребова.

Семейный дуэт Демьяновых на уборочной не в первой. Сергей когда-то на республиканских "Дожинках" даже автомобиль получил. Сын пошел, как говорят, по стопам отца. Поступил в Сельскохозяйственную академию в Горках, и пока есть время, тоже за штурвал. Матери, конечно, приходится дома справляться одной. Но что поделать. Кстати, помощник комбайнера уже знает, на что потратит будущую зарплату.

Семейные экипажи – это уже тенденция уборочной. Вот и два Анатолия Симаньковых. Старший отдал родному хозяйству 45 лет службы, уже пенсионер. В тишине бы отдыхать, но, говорит, шум комбайнов милее.

Сегодня лавры лидера уборочной достались Виталию Темруку. Кстати, в хозяйстве недавно. Переехал из города. 1300 тонн на перевозке зерна - теперь у него один из лучших показателей в Могилевской области.

С утра - уборка тритикале, затем - на ячмень. Конечно, говорят в хозяйстве, смены не по 8 часов. Все-таки темп нужно набирать.

Более 3,5 % площадей в день - именно таков темп уборочной сейчас на востоке страны. Можно сказать, для региона первая полноценная неделя жатвы. Вся техника в поле.

До 30 га в день способен убрать один такой комбайн. Сейчас здесь, в поле, работает сразу 10 машин. Это значит, 2-3 поля за смену они вполне готовы пройти.

Помогают в полях аграриям и военные. Специальные автомобильные подразделения задействованы на перевозке зерна. В Минской, Могилевской, Витебской областях. Более 100 военнослужащих. Это и водители, и техника - в общей сложности 60 автомобилей.

Пожалуй, единственное, что по важности не уступает жатве, - это сохранность техники и урожая. В отработке МВД сейчас все хозяйства без исключения. В каждом райцентре мобильные группы инспектируют мехдворы, ангары. В Могилевской области обследовано почти 11 000 единиц техники.

Но под контролем уборочная не только на земле, но и с воздуха. Губернатор Витебской области сегодня пересел в вертолет местного аэроклуба, чтобы в воздухе оценить масштабы кампании. Лиозненский, Оршанский, Дубровенский районы. С высоты птичьего полета и уборка, и вспашка, и заготовка соломы - как на ладони.

Сегодня аграрии страны уже приблизились к 2,5 миллиона тонн намолоченного зерна. Никаких сомнений - с хлебом обязательно будем.