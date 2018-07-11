Уборка озимого рапса на старте в Минской области

Уборочная кампания на старте в Минской области. В этом году раньше почти на две недели, чем обычно. Сначала на полях собирают озимый рапс в 13 районах области. Этой культурой засеяно 85 тысяч гектаров. На юге центрального региона поспевает и пшеница. Зажинки озимых уже были в Старых Дорогах, Солигорске, Любани и Клецке. Если позволит погода, то на следующей неделе к уборке хлеба присоединится большинство районов области. Подробнее Наталья Кезик.

На поля с озимой пшеницей Сергей Дычковский заезжает каждый день - буквально на зуб проверяет готовность злаковых культур к уборке. Обмолот начнется, когда влажность зерна в колосьях достигнет 16 %. Если продержится ясная погода, то зажинки справят в конце недели.

Собирать зерно в этом хозяйстве будут 8 комбайнов. Обмолотить надо почти 2 тысячи гектаров. Сейчас же техника работает на полях с рапсом. В Слуцком районе в нынешнем году под эту культуру отвели на 2 тысячи гектаров больше. Рассчитывали и урожай получить соответствующий, но отсутствие влаги планы аграриев скорректировало.

Что касается урожайности рапса, то в этом году в районе рассчитывают на 20 центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году цифра достигала 26. Но точные данные называть рано - обмолочена только половина площадей.

Уборку рапса в Минской области начали 13 районов. Наиболее активно работа идет на юге региона - в Любанском, Стародорожском и Солигорском районах. Всего же аграрии уже убрали примерно пятую часть посевов озимой культуры.

Жаркая весна ускорила и наступление страды. В полях уборка зерна, а вот второй укос трав наоборот задержала. Заготовка кормов в области еще только началась.

Убрать зерно при благоприятных условиях аграрии смогут за несколько недель. Техника к жатве готова. В этом году на поля выйдут более 2 тысяч комбайнов. 100 из них новые машины, которые закупили к нынешней уборочной.