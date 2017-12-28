Цены на продукты питания за минувший год выросли на 3%

28 Декабря 2017 19:03

Таков итог мониторинга Федерации профсоюзов Беларуси. Причем больше всего подорожали молоко и яйца. А вот овощи наоборот — подешевели. В целом, за 12 месяцев стоимость продуктовой корзины оставалась на одном уровне. Исключение - знаменитый "индекс оливье". Так ингредиенты к классическому новогоднему блюду выросли в цене на 13% в период праздников.

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Мы не против того, чтобы рынок сам регулировал цены, но тогда должны расти и доходы населения, чтобы было соотношение. В первом полугодии этого не было. В третьем тоже мы не видели, чтобы показатели сравнялись. Но четвертый радует. Показал, что уровень дохода населения соответствует росту цен - т. е. эта регулируемость совпала".

Специалисты Федерации профсоюзов изучили магазины в 118 районах Беларуси. В каждой торговой точке проверили около 80 товаров.