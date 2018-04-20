Ценовая ситуация в Беларуси стабильна. Интервью с главой МАРТ Владимиром Колтовичем

22 Апреля 2018 21:13

Ценовая ситуация в Беларуси стабильна. Все тарифы от монополистов и доминантов рынка - ЖКХ, связь, транспорт, энергетика находятся - под контролем регулятора - Министерства антимонопольного регулирования и торговли. Добро на повышение только от него, но критерии все те же - доходы людей и прогнозный уровень инфляции.

Свободный рынок живет по своим законам. Здесь конкуренция и предприятий, и торговых сетей - качеством и стоимостью товара. С начала года всплесков роста цен на рынке нет. Но главные вопросы от покупателей, которые каждый день приходят в магазин, остаются: не прыгнут ли цены выше инфляции?

Как умерить аппетиты бизнеса, а также как хитрят порой производители и торговля? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у Главы МАРТ Владимира Колтовича (видео).