Товарооборот Беларуси и Удмуртской Республики составил более 140 миллионов долларов

4 Апреля 2018 12:09

Товарооборот Беларуси и Удмуртской Республики вырос на 13 % и составил более 140 миллионов долларов. Об этом заявили в минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты перед стартом бизнес-форума. Среди участников - ведущие предприятия российского региона в области оптовой торговли, металлопродукции, электрического теплового оборудования. Встречу называют одним из этапов перед подписанием очередных контрактов.

Сегодня в Удмуртию Беларусь экспортирует продукты питания, продукцию легкой промышленности и машиностроения. Среди импорта - нефть и автомобили. Отмечено, что в республике достаточно развитая IT-сфера. Точки соприкосновения видят и в этом направлении.