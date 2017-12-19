Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе

18 Декабря 2017 07:03

В Бельгии пройдет третий раунд диалога МИДа нашей страны и гендиректоратом Европейской комиссии по торговле. В повестке дня - применение нетарифных мер регулирования внешней торговли, сотрудничество в сфере стандартизации, а также участие Беларуси в экономическом измерении "Восточного партнерства". Во встрече также примут участие представители Минсельхозпрода Беларуси, Госкомитета по стандартизации. Первый раунд диалога, напомним, прошел в прошлом октябре в Минске.