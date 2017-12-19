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Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе
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18 Декабря 2017 07:03

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе

В Бельгии пройдет третий раунд диалога МИДа нашей страны и гендиректоратом Европейской комиссии по торговле. В повестке дня - применение нетарифных мер регулирования внешней торговли, сотрудничество в сфере стандартизации, а также участие Беларуси в экономическом измерении "Восточного партнерства". Во встрече также примут участие представители Минсельхозпрода Беларуси, Госкомитета по стандартизации. Первый раунд диалога, напомним, прошел в прошлом октябре в Минске.

  

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