Техническое обновление парка сельхозмашин поспособствует оперативной уборке зерновых

Техническое обновление парка сельхозмашин поспособствует оперативной и качественной уборке зерновых в Минской области. Об этом сегодня заявлено в Дзержинском районе на семинаре для руководителей сельхозпредприятий. В этом году на поля центрального региона выйдут почти полтысячи единиц новой техники и агрегатов, среди них и 100 комбайнов. Ноу-хау и проверенные временем подходы к урожайной жатве оценил Алексей Кондратенко.

Машин и агрегатов много, но жнейка комбайна одна. Именно от этого элемента зерноуборочной техники зависит едва ли не половина успеха в обмолоте. Умеешь справиться с агрегатом - в бункере будет максимум зерна.

В самом хозяйстве "Крутогорье-Петковичи" - площадке семинара - уже 4-й год стабильно высокая урожайность зерновых - 60 центнеров с гектара. При таком уровне не обойтись без высококачественной техники.

И сегодня же сельхозорганизациям презентовали ноу-хау с элементами IT в стратегии максимально эффективной отдачи от техники.

А в понедельник, 16 июля, все аграрии Минской области вместе с губернатором соберутся для того, чтобы окончательно, как говорят, сверить часы. Площадкой для совещания по вопросам уборочной кампании - 2018 станет хозяйство с символическим названием "Рапс" в Минском районе.