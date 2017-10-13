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Тарифы на электроэнергию снизятся после запуска Белорусской АЭС
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11 Октября 2017 21:00

Тарифы на электроэнергию снизятся после запуска Белорусской АЭС

Об этом сегодня заявил министр энергетики Владимир Потупчик.

В следующем году упадут тарифы для всего реального сектора экономики. Заметное снижение предусматривается для потребителей, которые имеют энергоемкое производство. По словам руководителя Минэнерго, к моменту ввода Белорусской АЭС тариф на электроэнергию для промышленности будет соизмерим с тарифами в странах Западной и Восточной Европы, России и других партнеров по ЕАЭС.

Также стало известно, что будет создана межведомственная рабочая группа, которая подготовит предложения по рациональному использованию излишков энергии и ее накапливание в течение суток.

  

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