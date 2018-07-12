Таможня упростит условия для бизнеса

Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудили сегодня на общественно-консультативном совете при Государственном таможенном комитете. Ориентир - Таможенный кодекс ЕАЭС. Он по-прежнему определяет все виды платежей. Национальная правовая база дает больше преференций бизнесу и тем самым развивает международную торговлю. Главная цель - чтобы оформление и проезд границы занимали минимум времени, к тому же нужно переходить от бумажных документов к электронным. В новой редакции прописаны разные формы декларирования.

Дмитрий Коваленок, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси: "Это электронное декларирование, "единое окно", уполномоченные экономические операторы, свободные экономические зоны. Найдены компромиссы в отношении складов временного хранения, по особенностям таможенного декларирования. Нас ждет много нового. Будет периодическое декларирование, предварительное, неполное. Это новые возможности для нашего бизнеса по сокращению финансовой нагрузки".

Не будут взыскивать платежи, если решение по ним не предъявлено в течение пяти лет с наступления срока уплаты, а плательщик сможет по письменному заявлению получать информацию об остатке денег.