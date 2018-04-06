Суть проекта "Деревня будущего" - обеспечить людям достойную занятость и создать инфраструктуру городской жизни

4 Апреля 2018 21:06

Одна из задач, поставленных на большом совещании с аграриями, новые социальные стандарты для села. В небольших городках, поселках и деревнях жизнь должна быть столь же комфортна, как и в больших городах. Президент поручил правительству выработать действенный механизм создания так называемой деревни будущего. Концепция подразумевает востребованность рабочих рук и гарантированный доход, эффективное использование пустующего жилья, создание транспортной инфраструктуры и полноценное социальное обслуживание. Основой же воплощения идеи должны стать инициативные люди, которые хотят работать на земле и зарабатывать. Сейчас в стране почти 1,5 тысячи агрогородков. В один из них на юг страны отправилась Надежда Сербиненко.

Агрогородок Остромечево хотя и небольшой, но с богатой историей. Два года назад здесь отметили 500 лет с первого письменного упоминания этого местечка. В начале XX века здесь работала одна из первых народных библиотек-читален Беларуси. Здесь, на Полесье, всегда были развиты и народные ремесла. Искусные мастера по соломке, керамике, вышивке, ткачеству передают свой опыт молодежи и сегодня.

Сохранить связь с истоками, при этом иметь все блага современной жизни. Такой видят первую деревню будущего брестские градостроители. Площадкой для реализации амбициозного проекта выбрано как раз Остромечево. Сейчас в агрогородке живет около 2 тысяч человек. Большинство местных работают в одноименном хозяйстве. Разводят племенной молочный скот, есть свои пахотные земли, яблоневые сады, успешно работает и меховое производство. Здесь шьют даже норковые шубы. Для небольшого городка иметь свой меховой салон - большая редкость.

В Остромечеве есть еще одно необычное место для посещения. Это магазин меха. Здесь есть свое зверохозяйство, где выращивают норку и делают шубы. Норка из брестского района отличается особой мягкостью и блеском.

Свою концепцию "Деревни будущего" брестские архитекторы разработали по поручению Главы государства. Схожий проект уже реализован в Оршанском районе. Там экспериментальной площадкой стал населенный пункт Копысь. В целом по стране уже определены населенные пункты, которые будут образцом комфортной загородной жизни, где людям доступны все социальные блага не хуже городских.

Качественная медицина, образование, возможность заниматься спортом, и, конечно, работать и достойно зарабатывать. А как бонус - собственный дом, приусадебный участок. В деревне будущего должны работать новые, самые высокие социальные стандарты. На этом сделал акцент Глава государства накануне на республиканском семинаре-совещании о развитии села.

Суть проекта "Деревня будущего" - обеспечить людям достойную занятость и создать инфраструктуру городской жизни, сохраняя деревенский уклад и традиции. Созданный брестскими специалистами проект-концепция предусматривает формирование целого экокластера с центром в городке Остромечево.

Согласно концепции, каждый житель деревни должен заниматься работой по душе. Ремесленники - работать с туристами в музеях народных ремесел. Талантливые повара смогут открыть кафе с аутентичными блюдами, а фермеры - лавки с экологически чистой продукцией. К слову, развивать предпринимательские навыки в городке уже начали. Недавно здесь заработал Центр поддержки инициатив женщин.

Инна Дячек, председатель Лыщицкого сельсовета: "Было проведено 6 тренингов по обучению женщин бизнесу и более 20 мастер-классов по обучению ремеслу, чтобы была самозанятость женщины и это приносило ей доход".

В целом в Брестском регионе фермерство - довольно популярный вид заработка. Люди начинают свой бизнес на земле с нуля и не боятся трудностей. Андрей Кухарчук вместе с мамой и сестрой уже больше десяти лет занимается выращиванием цветов. Фермерское хозяйство поставляет садовые растения, кустарники не только на брестский рынок, но и в крупные торговые сети Минска.

Укрепить село, обеспечить аграрный сектор квалифицированными кадрами и остановить отток населения в город - все это возможно только с повышением качества жизни в небольших населенных пунктах. Как раз для этого и создается проект "Деревня будущего", чтобы в самое ближайшее настоящее жизнь в белорусской глубинке по возможностям и комфорту не уступала городской.