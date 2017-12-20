Строительство второго терминала в Национальном аэропорту "Минск" может начаться в 2019

20 Декабря 2017 15:27

А в следующем году специалисты начнут готовить проектно-сметную документацию. Действующий терминал подходит к своим пиковым нагрузкам, а это четыре с половиной миллиона пассажиров в год, после чего его использование становится нецелесообразным. Продолжаются и другие работы по реконструкции аэропорта. Кстати, ежегодно пассажиропоток Национального аэропорта растет на 10-15 %. Примерно треть - пассажиры транзитных рейсов.