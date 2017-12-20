Главная>>Экономика>>Строительство второго терминала в Национальном аэропорту "Минск" может начаться в 2019
Экономика
RSS
Строительство второго терминала в Национальном аэропорту "Минск" может начаться в 2019
Скачать Поделиться

20 Декабря 2017 15:27

Строительство второго терминала в Национальном аэропорту "Минск" может начаться в 2019

А в следующем году специалисты начнут готовить проектно-сметную документацию. Действующий терминал подходит к своим пиковым нагрузкам, а это четыре с половиной миллиона пассажиров в год, после чего его использование становится нецелесообразным. Продолжаются и другие работы по реконструкции аэропорта. Кстати, ежегодно пассажиропоток Национального аэропорта растет на 10-15 %. Примерно треть - пассажиры транзитных рейсов.

  

Другие новости

Убытки в алкогольной отрасли Страты ў алкагольнай галіне 20.12.2017 15:10 / Экономика Убытки в алкогольной отрасли
Экономика дня 19.12.2017 20:25 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =