Главная>>Экономика>>Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень
Экономика
RSS
Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень
Скачать Поделиться

19 Апреля 2018 18:01

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень

Сейчас на площадке в Любанском районе занимаются заморозкой скважин при минус 35 градусов. Такой экстремальный холод нужен для того, чтобы предохранить будущую шахту от проникновения грунтовых вод. Одновременно продолжается электрификация объектов. В Любани планируется возводить жилье для специалистов предприятия. Напомним, объем инвестиций Славкалия - 2 миллиарда долларов. Новый комбинат сможет выпускать более 2 миллионов тонн калийных удобрений в год.

Один из стратегически важных инфраструктурных проектов, связанных с возведением нового комбината, - строительство новой железнодорожной линии. Она свяжет станцию Уречье и Любань. Здесь планируется доставлять калийные удобрения и перевозить пассажиров.  

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =