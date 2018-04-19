Экономика
19 Апреля 2018 18:01
Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень
Сейчас на площадке в Любанском районе занимаются заморозкой скважин при минус 35 градусов. Такой экстремальный холод нужен для того, чтобы предохранить будущую шахту от проникновения грунтовых вод. Одновременно продолжается электрификация объектов. В Любани планируется возводить жилье для специалистов предприятия. Напомним, объем инвестиций Славкалия - 2 миллиарда долларов. Новый комбинат сможет выпускать более 2 миллионов тонн калийных удобрений в год.
Один из стратегически важных инфраструктурных проектов, связанных с возведением нового комбината, - строительство новой железнодорожной линии. Она свяжет станцию Уречье и Любань. Здесь планируется доставлять калийные удобрения и перевозить пассажиров.
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