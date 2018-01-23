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Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень
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23 Января 2018 18:02

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината выходит на новый уровень

Сегодня на площадке в Любанском районе появилось много подземных и наземных конструкций и оборудования. Так, практически готова станция замораживания. Благодаря постоянным минус 35, устанавливаются тюбинговые колонны, а значит, шахта будет полностью закрыта от подземных вод. Также монтируют энергетические установки.

Игорь Парадин, главный специалист ИООО "Славкалий": "Ориентировочно в конце месяца планируется запуск в тестовом режиме трех замораживающих контейнеров для обеспечения заморозки ствола №2. Порядка 2-3 месяцев будет монтаж проходческого оборудования и копра, и примерно к началу 2019 года мы выходим на полноценную проходку механизированным комплексом"

Отметим, через несколько лет на Нежинском горно-обогатительном комбинате будут работать две тысячи специалистов и рабочих. Для них воздвигают жилье и инфраструктурные объекты. По планам, здесь будут изготавливать около двух миллионов тонн калийных удобрений в год.  

  

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