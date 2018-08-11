Стратегию развития строительной отрасли до 2025 года разрабатывает профильное министерство

11 Августа 2018

Наряду с объемами возводимых квадратных метров речь идет и о новом облике современных белорусских городов. Главные моменты, к которым стремимся, - это комфорт, экологичность и универсальность: дворовые территории, свободные от транспорта, детские и спортивные площадки. Инфраструктура вокруг дома может стать определяющей в выборе проекта от застройщика. Особое внимание и парковкам. В приоритете - подземные, но не под зданиями, и многоуровневые. 

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