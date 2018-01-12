Столица обновляет парк общественного транспорта

12 Января 2018 18:01

Так в этом году на улицах Минска появятся 300 новых автобусов и более полусотни электробусов. Такой шаг будет направлен, в том числе, и на улучшение транспортного сервиса для горожан и гостей II Европейских игр в Минске. Свой вклад и у метрополитена. В ближайшей перспективе в столичной подземке начнут курсировать ультрасовременные поезда "Штадлер", которые изготавливают на заводе в Фаниполе. Их особенность - бесшумность и отсутствие перегородок между вагонами.

Филипп Брунер, директор ЗАО "Штадлер Минск":

"Нам очень важно и мне лично, это проект "Штадлера" для Минска. Мы его начинаем скоро и планируем до конца года поставить первый поезд. Но это будет не эксплуатация с пассажирами, а сертификация. Всего будет 10 поездов, которые мы поставим до 2021 года".

Один из актуальных заказов "Штадлер Минск" и трамваи для Петербурга. Для рынка стран СНГ это принципиально новый подход к производству городского транспорта.

Алексей Кавецкий, заместитель директора - главный конструктор ЗАО "Штадлер Минск": "Такие вещи, как система видеонаблюдения, система подсчета пассажиров, система оплаты проезда, плюс полное кондиционирование. Наш трамвайный вагон может эксплуатироваться на линиях без разворота. Все это позволяет нам говорить, что наша компания производит современный, инновационный трамвайный вагон".

Отмечу, среди заказчиков завода в Фаниполе также Норвегия, Грузия, Азербайджан.