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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 11 % годовых
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18 Октября 2017 07:05

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до 11 % годовых

Минус полпроцента. Ставка рефинансирования в Беларуси сегодня снизилась до 11 % годовых. С начала года этот важный экономический индикатор потерял шесть процентных пунктов. Это результат стабильности на финансовом рынке. Падение ставки рефинансирования позволит удешевить кредиты для граждан и предприятий. Нацбанк также отметил, что замедление инфляции в августе в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3 %.

  

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