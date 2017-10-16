Главная>>Экономика>>Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 11% годовых
Экономика
RSS
Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 11% годовых
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 09:07

Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 11% годовых

На этой неделе снижается ставка рефинансирования в Беларуси с 11,5% до 11% годовых. Действовать решение начнет со среды, 18 октября. Принято оно в конце сентября (27.09) по итогам ежеквартального заседания по прогнозам ситуации в экономике. Отмечено также, что продолжает замедляться инфляция: в августе в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%.

  

Другие новости

Экономика дня 12.10.2017 21:23 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =