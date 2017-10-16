Ставка рефинансирования в Беларуси снижается до 11% годовых

16 Октября 2017 09:07

На этой неделе снижается ставка рефинансирования в Беларуси с 11,5% до 11% годовых. Действовать решение начнет со среды, 18 октября. Принято оно в конце сентября (27.09) по итогам ежеквартального заседания по прогнозам ситуации в экономике. Отмечено также, что продолжает замедляться инфляция: в августе в годовом выражении прирост потребительских цен снизился до 5,3%.