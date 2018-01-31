Ставка рефинансирования в Беларуси продолжает снижаться

31 Января 2018 12:02

С 14 февраля она потеряет полпункта и составит 10,5 % годовых. Это результат стабильности на финансовом рынке, отмечают в Нацбанке. Напомним, за минувший год ставка рефинансирования снижалась 8 раз. Однако такого падения, как в 2017, ждать не стоит.

Если 2018 начался с 11 процентов годовых, то к концу года можем достигнуть 9,5 %. Таков прогноз Нацбанка. Ставка рефинансирования напрямую влияет на рынок кредитов и депозитов. Решение снизить ставку национальный регулятор также объяснил восстановлением роста экономики и благоприятными тенденциями на внешних рынках. Инфляция по итогам 2017 года составила менее 5 процентов.