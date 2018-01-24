Ставка рефинансирования к концу года может снизиться до 9,5 %

24 Января 2018 13:02

Ставка рефинансирования в Беларуси к концу года может снизиться с 11 до 9,5 %. Таков прогноз Нацбанка. Это станет возможным при благоприятной макроэкономической ситуации в стране. Но такого падения, как в прошлом году, ждать не стоит. Напомним, за 2017-й ставка рефинансирования снижалась 8 раз, как и ставки по кредитам. К концу года они достигли рекордных показателей 2006-го.