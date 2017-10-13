Старт отопительного сезона в Беларуси увеличит объемы господдержки при оплате жилищно-коммунальных услуг

11 Октября 2017 21:25

В профильном министерстве прогнозируют рост числа получателей безналичных жилищных субсидий. Напомним, обратиться за помощью в оплате коммуналки могут горожане, которые тратят на услуги ЖКХ более 20 % своего дохода. Для сельчан эта планка снижена до 15 %. Механизм выплат в Беларуси уже отработан до мелочей. За первые полгода субсидиями воспользовались более 11 тысяч белорусов.

Как получить адресную помощь? Ольга Анищенко расспросила специалистов. Здесь отслеживают каждого, кто просит подставить плечо в оплате коммуналки. В столичную службу субсидирования стекаются данные со всего города. А потому здесь точно знают, кому отказали и почему, а кого поддержали и насколько.

Говорят, как правило, пакет документов не полон. Гражданин забывает приложить паспорт или трудовую, но чаще справку о доходах. А между тем документ едва ли не главный.

От того, каков доход, пляшет вся арифметика. Но важно, чтобы за последние полгода (а расчет ведут за 6 месяцев) деньги были. Ведь если заявитель не работал и на учете в службе занятости не состоял, рассчитать госпомощь не представляется возможным.

Заявления от граждан принимают расчетно-справочные центры. На рассмотрение уходит до 20 рабочих дней. Т.е. если обратиться, к примеру, завтра, ответ придет в первой половине ноября. Отправят почтой. Сумму субсидии получатель увидит на специальном бланке извещения, а после и в жировке. Но уже в декабре.

Однако обращаться за помощью нужно не всем. Для пенсионеров (но только неработающих) и инвалидов, чью доходы прозрачны, специальная информационная система субсидию рассчитает сама. Никаких справок и личных обращений. Таких, кстати, среди получателей 90 %.

Новая система господдержки при оплате коммуналки прошла первую обкатку временем. Механизм жилищных субсидий запускали ровно год назад, с октября, как раз к отопительному сезону. Фактически как первый сигнал: экономика страны постепенно уходит от бремени перекрестного субсидирования, когда затраты в системе несут по большей части предприятия, а помощь в оплате жилищно-коммунальных услуг будет исключительно адресной. Т.е. только тем, кому нужнее.

Но только социальный статус - не гарантия помощи. Если в собственности не одна квартира или даже комната - в субсидии откажут даже неработающему пенсионеру. Еще одна причина отклонить заявку - договор сдачи жилья в аренду. А вот долги за коммуналку - не повод для отказа.

Средняя величина субсидии - 200 рублей на полгода. Перерасчет ежемесячный. Как-никак тарифы не постоянны. Но каждый раз об изменениях суммы субсидии получателя предупредят почтовым извещением.

Заметный прирост получателей субсидий ожидают в течение месяца. Ведь октябрьские жировки тяжелее уже на треть. Но специалисты советуют: прежде чем собирать документы, лучше выяснить наверняка, стоит ли рассчитывать на помощь. Подскажут в службах субсидирования или расчетно-справочных центрах, сопоставив доходы и суммы счет-извещений.