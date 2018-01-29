30 Января 2018 12:12

Двадцать шестой в "Великом Камне" и третий за этот год. Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями. В конце января в него вошло еще одно белорусское предприятие по высокоточной механической обработке металла и пластика. Сейчас в парке активно продолжается строительство - несмотря на капризы погоды.

Строится уже второй производственный корпус для сдачи его в аренду резидентам парка. В марте планируется начало строительства третьего.