Экономика
30 Января 2018 12:12
Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями
Двадцать шестой в "Великом Камне" и третий за этот год. Список резидентов Китайско-белорусского индустриального парка пополняется новыми компаниями. В конце января в него вошло еще одно белорусское предприятие по высокоточной механической обработке металла и пластика. Сейчас в парке активно продолжается строительство - несмотря на капризы погоды.
Строится уже второй производственный корпус для сдачи его в аренду резидентам парка. В марте планируется начало строительства третьего.
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