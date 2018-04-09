Специально созданные рабочие группы мониторят ситуации в АПК

9 Апреля 2018 21:05

Вместе с аграриями в полях и специально созданные рабочие группы, которые проводят мониторинг ситуации в АПК. В их состав вошли представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, МВД и Следственного комитета. Основной акцент на проблемных вопросах, озвученных на республиканском семинаре-совещании о развитии села. Рабочие группы будут принимать меры для устранения выявленных недостатков в максимально короткие сроки.

Виктория Потоня отправилась в рейд по Брестскому району.

Предприятие "Прилукская сторона" всего в нескольких километрах от Бреста. Посевную кампанию здесь начали в числе первых, правда, не без огрехов. На этом поле на днях посеяли бобовые. Но какими будут всходы, можно только догадываться. Семена на поверхности, нарушена заделка, да и сеяли без внесения фосфорных удобрений, что скажется на будущем урожае. У главного агронома предприятия на это свои объяснения.

Недочеты отметили специалисты Комитета госконтроля во время рейда. К их мнению в хозяйстве прислушались и максимально оперативно попытались исправить ошибки.

Как выяснилось, не хватает у предприятия и удобрений: азотных - 37 %, фосфорных всего 3 %. Причина - в непростой финансовой ситуации "Прилукской стороны". Предприятие - в стадии ликвидации. Посевную кампанию проводит за счет собственных средств, ему не дают кредитов, текучка кадров здесь тоже имеет место.

А это еще одно поле с горохом. Разница всего в 50 км. Но даже визуально видно, что выглядит оно по-другому, так как технологии соблюдены. К слову, в нынешнюю посевную кампанию аграриям приходиться работать в максимально сжатые сроки. Одновременно обрабатывать почву, вносить удобрения и сеять.

В СПК "Чернавчицы", как только позволила погода, механизаторы и агрономы вышли в поля. И сегодня это один из лидеров в Брестском районе: выполнено 30 % ярового сева. Для механизатора Дмитрия Власовца весна - всегда время активной работы. На энергонасыщенном "Кировце" он в день возделывает не меньше 70 гектаров земли. Качественная и мощная техника в 420 лошадиных сил - большое подспорье.

В "Чернавчицах" уже сейчас завершают сев бобовых, рапса, ранних зерновых культур. На старте - сев сахарной свеклы и кукурузы.

Брестская область одна из первых приступила к массовому севу яровых культур, под них отведено 136 тысяч гектаров. Вместе с тем специалисты Комитета госконтроля отмечают мелкие недочеты в ходе нынешней посевной.

Аграрии говорят, что основные весенне-полевые работы смогут провести за две недели. Главное, чтобы погода не подвела.