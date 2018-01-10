Экономика
9 Января 2018 21:16
Специалисты из БГУИР ценятся за точные знания и нестандартное мышление
Выпускников этого вуза знают ведущие игроки IT-рынка, а бизнес-инкубатор дает старт креативным разработкам. Агентство теленовостей продолжает открывать самые яркие, а возможно, и неожиданные стороны белорусских компаний, предприятий и организаций. В свое время их объединил крупнейший бизнес-союз Беларуси - Белорусская торгово-промышленная палата. Единая идея активного продвижения бренда "Сделано в Беларуси" за 65 лет существования Палаты связала более 2 тысяч крупнейших игроков рынка, причем, не только белорусского. Сегодня среди них и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специалисты, которые получили образование в БГУИР, ценятся за точные знания и нестандартное мышление (видео).
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