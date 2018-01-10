Главная>>Экономика>>Специалисты из БГУИР ценятся за точные знания и нестандартное мышление
Экономика
RSS
Специалисты из БГУИР ценятся за точные знания и нестандартное мышление
Скачать Поделиться

9 Января 2018 21:16

Специалисты из БГУИР ценятся за точные знания и нестандартное мышление

Выпускников этого вуза знают ведущие игроки IT-рынка, а бизнес-инкубатор дает старт креативным разработкам. Агентство теленовостей продолжает открывать самые яркие, а возможно, и неожиданные стороны белорусских компаний, предприятий и организаций. В свое время их объединил крупнейший бизнес-союз Беларуси - Белорусская торгово-промышленная палата. Единая идея активного продвижения бренда "Сделано в Беларуси" за 65 лет существования Палаты связала более 2 тысяч крупнейших игроков рынка, причем, не только белорусского. Сегодня среди них и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Специалисты, которые получили образование в БГУИР, ценятся за точные знания и нестандартное мышление (видео). 

  

Другие новости

Экономика дня 09.01.2018 21:24 / Экономика Экономика дня
Испытано на селе. Корма 08.01.2018 21:09 / Экономика Испытано на селе. Корма
Ожидания 2018-го Чаканні 2018-га Expectations of 2018 for business and national economy 07.01.2018 21:12 / Экономика Ожидания 2018-го
Экономика дня 04.01.2018 21:20 / Экономика Экономика дня

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =