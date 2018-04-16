Современная техника пополнила парк сельхозпредприятий северного региона

18 Апреля 2018 12:14

Десятки энергонасыщенных тракторов вышли в поля Витебской интеграционной структуры. Принцип таких агрохолдингов - работа от поля до прилавка. В регионе их 4. Поля расположены в 8 районах. По площади это более 70 000 гектаров. После завершения работ техника будет переброшена в хозяйства других районов. В частности, Россонского, Ушачского и Чашникского.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома: "Те объединения сельскохозяйственные, которые созданы, у них технический парк позволяет провести сев зерновых, колосовых и зернобобовых за десять дней. В прошлом году мы сделали для себя твердые выводы: нужно работать в две смены. Ночь ведем почвообрабутку и день ведем почвообработку. В день сеем".

Половина пашен в северном регионе страны отведена под зерновые и зернобобовые культуры. Также в области планируют посеять не менее 100 000 гектаров клевера в чистом виде. Под лен отведено 13 000 гектаров.