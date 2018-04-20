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Современная техника пополнила парк сельхозмашин Витебской области
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21 Апреля 2018 15:25

Современная техника пополнила парк сельхозмашин Витебской области

Десятки энергонасыщенных тракторов вышли в поля. После завершения работ техника будет переброшена в хозяйства других районов, в частности, Россонский, Ушачский и Чашницкий.

Половина земель в северном регионе нашей страны отведена под зерновые и зернобобовые культуры. Также в Витебской области планируют посеять не менее 100 тысяч гектаров клевера. Под лен отведено 13 тысяч гектаров.

  

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