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Совет Евразийской экономической комиссии обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС
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26 Января 2018 08:02

Совет Евразийской экономической комиссии обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии сегодня в Москве обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС. Также речь пойдет о вопросах макроэкономики и таможенного регулирования, санитарных и фитосанитарных мерах. Напомним, во вторник коллегия ЕЭК уже приняла ряд решений в области таможенного администрирования, технического регулирования и торговой политики. Будет создан реестр экономических операторов, а также налажен обмен данными для назначения и выплаты пенсий в ЕАЭС.

  

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