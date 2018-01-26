Совет Евразийской экономической комиссии обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС

26 Января 2018 08:02

Совет Евразийской экономической комиссии сегодня в Москве обсудит совершенствование положений договора о ЕАЭС. Также речь пойдет о вопросах макроэкономики и таможенного регулирования, санитарных и фитосанитарных мерах. Напомним, во вторник коллегия ЕЭК уже приняла ряд решений в области таможенного администрирования, технического регулирования и торговой политики. Будет создан реестр экономических операторов, а также налажен обмен данными для назначения и выплаты пенсий в ЕАЭС.