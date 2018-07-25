Собран первый миллион тонн зерна нового урожая

25 Июля 2018

Дождливая погода не дает ускориться белорусским аграриям. Собран первый миллион тонн зерна нового урожая. В стране убрано 17 % площадей. Брестская область собрала почти половину урожая. Гродненский район намолотил немногим более 300 000 тонн зерна. Далее по намолоту идет Минская область - 172 000 тонн нового урожая, но по темпам столичный регион обгоняет Гомельская область. Здесь убрано 14 % площадей. Вступили в страду восток и север страны.

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#Урожай 2018

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