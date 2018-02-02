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Со следующего года бюджетники будут получать зарплату по новым правилам
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2 Февраля 2018 17:01

Со следующего года бюджетники будут получать зарплату по новым правилам

Как сообщила Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, условия оплаты сформируют в течение года. Предполагается сократить число разрядов с 27 до 17, а тарифную ставку заменить базовой. Одна из основных задач - сокращение уровня безработицы. На начало года она составила полпроцента.

Ирина Костевич, Министр труда и соцзащиты Беларуси:

"Из сокращения занятых в экономике мы должны перейти на рост занятых в экономике. В 2017 году вся нормативно-правовая база с точки зрения создания условий, а это и тот пакет по либерализации бизнеса, бесспорно, позволит нам действительно получить эту активность со стороны населения. Сегодня количество вакансий почти 56 тысяч, их количество увеличилось в полтора раза. Рынок труда требует рабочие руки, мы готовы эти рабочие руки предоставлять".

Увеличить численность занятого в экономике населения - основная задача декрета № 1. По словам министра, нужно вести активную работу по созданию новых предприятий.

  

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