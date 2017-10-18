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Снижение ставки рефинансирования будет продолжаться по мере замедления инфляции
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18 Октября 2017 12:08

Снижение ставки рефинансирования будет продолжаться по мере замедления инфляции

Об этом заявил сегодня журналистам глава Нацбанка во время 14-го Международного форума "БанкИТ".

Также Павел Каллаур отметил, что Национальный банк продолжит практику создания правовой, методологической и технологической базы для цифровой трансформации банковской сферы, так как именно за этим будущее.

Форум собрал более полутора тысяч руководителей и экспертов в сфере финансов, IT и управления из более чем 10-ти стран. Состоится 14 секционных заседаний, включая дискуссии, на которых выступят более 60-ти спикеров.

  

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