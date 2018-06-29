"Сферы национальных интересов". Зеленая экономика Беларуси вкупе с цифровыми инновациями

Уже в ближайшие два года может сойти с конвейера и первый белорусский электромобиль. Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил вице-премьер Владимир Семашко. Локализация такого аппарата достигнет 50 %. Остальное предоставят китайские партнеры. Собираться он будет на базе завода" БелДжи". Весомый вклад внесет и наша Академия наук - здесь разрабатываются батареи для отечественного электрокара.

Зеленая экономика Беларуси вкупе с цифровыми инновациями. Какое будущее ждет нашу страну, когда программисты стали важнее нефтяников и металлургов. Об этом очередную серию проекта АТН "Сферы национальных интересов" смотрите сегодня сразу после "Панорамы" (видео).