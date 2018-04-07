7 Апреля 2018 15:31

Сеялки и дискаторы пополнили сельскохозяйственный парк Витебской области перед весенними полевыми работами. Новые образцы техники выпустил Витебский мотороремонтный завод. Впереди - тест-драйв на практике. На предприятии не сомневаются: на время сева новая техника значительно облегчит работу аграриям. Марина Романовская - о техническом успехе хорошего урожая.

Несколько дней - и эти агрегаты пройдут серьезный тест-драйв в поле. Новые модели сеялок и дискаторов выпустил Витебский мотороремонтный завод. Первая партия была готова еще зимой. Техника отправилась в Верхнедвинский и Витебский районы. Теперь процесс поставлен на поток. Техника поступила и в другие хозяйства.

Витебский мотороремонтный завод - с полувековой историей. Сначала в этих мастерских занимались только ремонтом. Дело продолжают и сейчас. Чуть больше десяти лет назад на предприятии начался новый этап: сельскохозяйственную технику и запчасти начали выпускать сами. Главный инженер завода демонстрирует одну из последних новинок. Сеялок именно такой модели выпустили более восьми десятков.

Тракторы, сельхозмашины, сеялки. Чтобы обеспечить высокую технологичность сельхозпроизводства, только в прошлом году хозяйства северного региона страны приобрели более тысячи единиц техники. И сейчас главная задача - посеять максимально качественно и в оптимальные сроки. Как того и требует технология.

Новыми сеялками и дискаторами Витебского мотороремонтного за два-три года планируют обеспечить все хозяйства области. На заводе не сомневаются: во время весенних полевых работ такая техника значительно облегчит работу аграриев.

Совсем скоро утро аграриев будет начинаться в поле. Помогут и учащиеся профильных колледжей, а также специалисты из райцентров. Посевная площадь в северном регионе - почти восемьсот тысяч гектаров. Половина отведена под зерновые.