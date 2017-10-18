Сеул готов и дальше развивать сотрудничество с Минском в сфере высоких технологий

18 Октября 2017 07:33

Об этом в кулуарах "Осеннего фестиваля корейской культуры" заявил посол Южной Кореи в Беларуси Ким Ёнг Хо. Дипломат отметил, что культурные связи - это прочная основа для развития двусторонних отношений в других сферах. В этом году Беларусь и Республика Корея отмечают 25-летие установления дипотношений.

Ким Ёнг Хо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси: "Наше сотрудничество развивается в очень динамичной атмосфере. Мы организовывали Дни корейского кино, а в августе в Минске прошел День корейской культуры. В конце недели на базе Парка высоких технологий мы проведем конкурс на лучший видеоролик о Корее, сделанный белорусами. Кстати, в сфере информационных технологий мы также очень активно сотрудничаем, поскольку в плане развития IT-индустрии Беларусь является передовой страной в восточноевропейском регионе. В этой сфере у нас очень прочные связи и мы намерены их развивать".

В Минск прилетели музыканты из коллектива "Пульсечхуль". Помимо традиционных корейских мелодий они привезли в белорусскую столицу каверы на наши народные песни в азиатском стиле.