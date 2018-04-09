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Селекционеры работают над новыми сортами картофеля c высокой производительностью
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10 Апреля 2018 15:30

Селекционеры работают над новыми сортами картофеля c высокой производительностью

Селекционеры Национальной академии наук работают над новыми высокопроизводительными сортами картофеля "суперэлита". Под названиями "рубин", "палас", "первоцвет", "карсон" - они сейчас проходят сортоиспытание. В среднем на выведение одного сорта необходимо около 12 лет. В этом году научно-практический центр по картофелеводству в Самохваловичах презентовал два новых вида корнеплодов.

Кстати, в 2017 году урожайность картофеля в Минской области составляла рекордные 340 центнеров с гектара.

Около 70 процентов посадочных площадей Беларуси засеяно картофелем белорусской селекции. Самые популярные сорта "бриз" и "скарб", среди новых - "рогнеда", "манифест", "лель". Белорусские корнеплоды на семена экспортируют также в Россию, Казахстан, Узбекистан, Грузию.

  

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