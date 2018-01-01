Сегодня заработал новый Таможенный кодекс ЕАЭС

1 Января 2018 15:08

Основные преимущества документа - единые правила для всех стран "пятерки". Предполагается, что все пункты таможенного администрирования на территории Евразийского союза будут одинаковыми. Еще один плюс документа - переход на современные информационные технологии. А это значит, что можно забыть про бесконечные бумажные декларации и очереди.

Среди возможных нововведений - и создание магазинов беспошлинной торговли на въезде в страны ЕАЭС, в том числе и Беларуси. Правда, с существующими лимитами.

Насколько бизнесу будет комфортно с новым Таможенным кодексом, наглядно показывает специально выпущенный мультфильм. Главный герой - рядовой импортер, который ввозит товар на территорию ЕАЭС из-за рубежа. Две минуты просмотра доступно объяснят все преимущества цифрового оформления. В первую очередь, видеоролик рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса.