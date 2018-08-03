Сегодня вступает в силу обновленный закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции"

Добросовестная конкуренция на рынке. На страже новых правил игры обновленный закон "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции". Сегодня он вступает в силу. Прописанные в нем механизмы - это плюсы для производителей как стимул повышать качество товара и для потребителей возможность выбора по приемлемой цене. О главных новациях документа - Светлана Лукьянюк.

В прошлом году Министерство антимонопольного регулирования и торговли рассмотрело более 100 обращений. Каждое пятое - по нарушениям антимонопольного законодательства. Причем из них процентов 70 - это недобросовестная конкуренция. Как раз ей в законе отведена целая глава. Большое внимание тем, у кого доминирующее положение на рынке. Чтобы этой силой не пользовались в ущерб другим.

Монопольно высокая цена, как гласит документ, - это такая, которая с лихвой превышает расходы на производство и выше, чем в странах-соседях. Прописано и так называемое монопсоническое положение, это когда покупатель один, а продавцов много. Тогда он уже диктует, за сколько, скажем, купить у них сырье.

В законе запрет на копирование или имитацию фирменного стиля. Например, упаковки. Ведь производитель вложился и в разработку, и в раскрутку. А другой просто на похожести хочет заработать. К тому же это введение в заблуждение покупателя, который уже привык к определённому дизайну. Бизнесменов же за нарушения наказывать будут не сразу. Сначала могут предупредить - выступление чиновника в СМИ, после письменно.

В зависимости от нарушения пропишут и срок его устранения. Если предприятие не справится, оштрафуют.

Дела о нарушении антимонопольного законодательства, того же ценового сговора, рассматриваются до 3 месяцев. Но если нужна информация из соседних стран, сроки будут увеличены.