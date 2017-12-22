Сегодня в Минске состоится пресс-конференция по итогам II Съезда ученых

21 Декабря 2017 07:00

Научный форум прошел на прошлой неделе. В нем принял участие Президент Александр Лукашенко. 2017 стал по-настоящему знаковым для научной отрасли.

Речь не только о глобальных открытиях, но и преобразовании всей системы. В нашей стране за 5 лет объем выпуска научно-технической и инновационной продукции увеличился более чем в 2 раза. Белорусские академические организации выполняют экспортные контракты почти с 60 странами. Ключевым документом форума стал проект стратегии "Наука и технологии". В нем определена будущая модель страны - Беларусь интеллектуальная. Ее ключевые компоненты - цифровая экономика и создание IT-страны.