Экономика
21 Декабря 2017 07:00
Сегодня в Минске состоится пресс-конференция по итогам II Съезда ученых
Научный форум прошел на прошлой неделе. В нем принял участие Президент Александр Лукашенко. 2017 стал по-настоящему знаковым для научной отрасли.
Речь не только о глобальных открытиях, но и преобразовании всей системы. В нашей стране за 5 лет объем выпуска научно-технической и инновационной продукции увеличился более чем в 2 раза. Белорусские академические организации выполняют экспортные контракты почти с 60 странами. Ключевым документом форума стал проект стратегии "Наука и технологии". В нем определена будущая модель страны - Беларусь интеллектуальная. Ее ключевые компоненты - цифровая экономика и создание IT-страны.
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