Главная>>Экономика>>Сегодня в Минске состоится пресс-конференция по итогам II Съезда ученых
Экономика
RSS
Сегодня в Минске состоится пресс-конференция по итогам II Съезда ученых
Скачать Поделиться

21 Декабря 2017 07:00

Сегодня в Минске состоится пресс-конференция по итогам II Съезда ученых

Научный форум прошел на прошлой неделе. В нем принял участие Президент Александр Лукашенко. 2017 стал по-настоящему знаковым для научной отрасли.

Речь не только о глобальных открытиях, но и преобразовании всей системы. В нашей стране за 5 лет объем выпуска научно-технической и инновационной продукции увеличился более чем в 2 раза. Белорусские академические организации выполняют экспортные контракты почти с 60 странами. Ключевым документом форума стал проект стратегии "Наука и технологии". В нем определена будущая модель страны - Беларусь интеллектуальная. Ее ключевые компоненты - цифровая экономика и создание IT-страны.  

  

Другие новости

"Экономика дня" 21.12.2017 21:14 / Экономика "Экономика дня"
Убытки в алкогольной отрасли Страты ў алкагольнай галіне 20.12.2017 15:10 / Экономика Убытки в алкогольной отрасли

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =